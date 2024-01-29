The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.01.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.01.2024
ISIN Name
ZAE000056339 STANDARD BANK PREF.RC-,01
XS2075937297 SUN.CH.HLDGS 19/24
XS2438623709 NATL BK CDA 22/24 FLR
CA135087M920 CANADA 21/24
XS2438833423 BK NOVA SCOT 22/24 FLRMTN
XS1902171591 UKRAINE 18/26 REGS
DE000LB12510 LBBW STUFENZINS 19/24
XS1936805776 CAIXABANK 19/24 MTN
US501044CY52 KROGER CO. 2024
US910047AH22 UTD AIRLINES HLDGS 2024
US828807CR63 SIMON PROP.GRP 14/24
US44891CAZ68 HYUNDAI CAP.19/24MTN REGS
US00914AAA07 AIR LEASE 19/24 MTN
US808513AY14 CHARLES SCHWAB 18/24
CH0398678901 BELL FOOD GROUP 18-24
USN6945AAJ62 PETROBRAS GBL FIN. 17/25
US494550BS48 KINDER M.E.PARTNERS 2024
US46625HJT86 JPMORGAN CHASE 14/24
US10112RAW43 BOSTON PROP. 2024
USW8758PAK22 STENA AB 14/24 REGS
US161175BQ65 CHAR.COM.OPERAT. 2024
XS2110768525 STENA INTER. 20/25 REGS
DE000AAR0249 AAREAL BANK MTN.HPF.S.226
DE000A254QC5 WEPA HYG.NTS.19/26REG.S
SGXF92110679 SINGAPUR 19/24
USP2121VAH70 CARNIVAL CRP 20/27 REGS
US62914VAB27 NIO 19/24 CV 144A
US097023CZ63 BOEING 20/24
US958102AP07 WEST.DIGITAL 19/24 CV
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.01.2024
ISIN Name
ZAE000056339 STANDARD BANK PREF.RC-,01
XS2075937297 SUN.CH.HLDGS 19/24
XS2438623709 NATL BK CDA 22/24 FLR
CA135087M920 CANADA 21/24
XS2438833423 BK NOVA SCOT 22/24 FLRMTN
XS1902171591 UKRAINE 18/26 REGS
DE000LB12510 LBBW STUFENZINS 19/24
XS1936805776 CAIXABANK 19/24 MTN
US501044CY52 KROGER CO. 2024
US910047AH22 UTD AIRLINES HLDGS 2024
US828807CR63 SIMON PROP.GRP 14/24
US44891CAZ68 HYUNDAI CAP.19/24MTN REGS
US00914AAA07 AIR LEASE 19/24 MTN
US808513AY14 CHARLES SCHWAB 18/24
CH0398678901 BELL FOOD GROUP 18-24
USN6945AAJ62 PETROBRAS GBL FIN. 17/25
US494550BS48 KINDER M.E.PARTNERS 2024
US46625HJT86 JPMORGAN CHASE 14/24
US10112RAW43 BOSTON PROP. 2024
USW8758PAK22 STENA AB 14/24 REGS
US161175BQ65 CHAR.COM.OPERAT. 2024
XS2110768525 STENA INTER. 20/25 REGS
DE000AAR0249 AAREAL BANK MTN.HPF.S.226
DE000A254QC5 WEPA HYG.NTS.19/26REG.S
SGXF92110679 SINGAPUR 19/24
USP2121VAH70 CARNIVAL CRP 20/27 REGS
US62914VAB27 NIO 19/24 CV 144A
US097023CZ63 BOEING 20/24
US958102AP07 WEST.DIGITAL 19/24 CV