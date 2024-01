The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.01.2024ISIN NameZAE000056339 STANDARD BANK PREF.RC-,01XS2075937297 SUN.CH.HLDGS 19/24XS2438623709 NATL BK CDA 22/24 FLRCA135087M920 CANADA 21/24XS2438833423 BK NOVA SCOT 22/24 FLRMTNXS1902171591 UKRAINE 18/26 REGSDE000LB12510 LBBW STUFENZINS 19/24XS1936805776 CAIXABANK 19/24 MTNUS501044CY52 KROGER CO. 2024US910047AH22 UTD AIRLINES HLDGS 2024US828807CR63 SIMON PROP.GRP 14/24US44891CAZ68 HYUNDAI CAP.19/24MTN REGSUS00914AAA07 AIR LEASE 19/24 MTNUS808513AY14 CHARLES SCHWAB 18/24CH0398678901 BELL FOOD GROUP 18-24USN6945AAJ62 PETROBRAS GBL FIN. 17/25US494550BS48 KINDER M.E.PARTNERS 2024US46625HJT86 JPMORGAN CHASE 14/24US10112RAW43 BOSTON PROP. 2024USW8758PAK22 STENA AB 14/24 REGSUS161175BQ65 CHAR.COM.OPERAT. 2024XS2110768525 STENA INTER. 20/25 REGSDE000AAR0249 AAREAL BANK MTN.HPF.S.226DE000A254QC5 WEPA HYG.NTS.19/26REG.SSGXF92110679 SINGAPUR 19/24USP2121VAH70 CARNIVAL CRP 20/27 REGSUS62914VAB27 NIO 19/24 CV 144AUS097023CZ63 BOEING 20/24US958102AP07 WEST.DIGITAL 19/24 CV