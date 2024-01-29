DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DK MSCI EUROPE LC EL4H DE000ETFL086 BAW/UFN
DK MSCI JAPAN LC EL4J DE000ETFL102 BAW/UFN
DEKA MSCI EUR.EX EMU U.E. ELF5 DE000ETFL458 BAW/UFN
DEKA GERMANY 30 UCITS ETF ELFG DE000ETFL516 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DK MSCI EUROPE LC EL4H DE000ETFL086 BAW/UFN
DK MSCI JAPAN LC EL4J DE000ETFL102 BAW/UFN
DEKA MSCI EUR.EX EMU U.E. ELF5 DE000ETFL458 BAW/UFN
DEKA GERMANY 30 UCITS ETF ELFG DE000ETFL516 BAW/UFN