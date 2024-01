In den letzten Tagen hatte es die Commerzbank Aktie schwer. Doch nach dem deutlichen Kursrutsch von 11,94 Euro am 8. Januar auf 10,52/10,53 Euro konnte der DAX-notierte Bank-Titel hier in der letzten Woche die Abwärtsbewegung stoppen. In dem Bereich zeigt sich seit dem letzten Montag deutliche charttechnische Unterstützung, allerdings auch Widerstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...