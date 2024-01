Nach der jüngsten Aufwärtsbewegung am deutschen Aktienmarkt dürften sich die Anleger zu Beginn der neuen Börsenwoche zunächst zurückhalten. Die Quartalsberichtssaison der Unternehmen kommt langsam in Schwung. So berichteten mit Stabilus und Wacker Chemie zwei Unternehmen aus dem MDAX bereits vor Handelsstart über ihre jüngste Geschäftsentwicklung. Marktbewegende Konjunkturdaten stehen am Montag nicht auf der Agenda. Der wohl wichtigste Wochentermin steht am Mittwochabend mit der Sitzung der US-Notenbank ...

