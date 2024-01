Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein verhaltener Start in die neue Handelswoche ab. Der DAX dürfte zum Auftakt rund 0,2 Prozent auf 16.926 Zähler nachgeben. Nichtsdestotrotz bleiben die 17.000-Punkte-Marke sowie das Rekordhoch bei 17.003 Zählern weiterhin in Reichweite. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am Montag beeinflussen:1. Zurückhaltung vor Fed-Entscheid an der Wall StreetVorsicht ...

