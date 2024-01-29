BERENBERG HEBT IMI PLC AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1950 (1605) PENCEDZ BANK SENKT FAIREN WERT FüR ALSTOM AUF 12,3 (13,0) EUR - 'HALTEN'GOLDMAN SENKT ZIEL FüR VIVENDI AUF 13,20 (13,40) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT GJENSIDIGE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 188 (210) NOKJEFFERIES HEBT INTERTEK AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 5300 (4300) PENCEJEFFERIES HEBT ZIEL FüR NOKIA AUF 3,50 (3) EUR - 'HOLD'JEFFERIES SENKT ZIEL FüR STELLANTIS AUF 24 (25) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FüR SARTORIUS STEDIM BIOTECH AUF 315 (280) EUR - 'OW'RBC SENKT KINGFISHER AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 235 PENCERBC HEBT LONZA GROUP AUF 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - ZIEL 430 (310) CHFRBC SENKT SNAM AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 5,40 (5,50) EURUBS SENKT ZIEL FüR ESSILORLUXOTTICA AUF 181 (186) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...