Unterföhring (ots) -- Nur Sky Sport überträgt in den kommenden beiden Wochen alle vier Begegnungen live, jeweils dienstags und mittwochs ab 20:15 Uhr- Hertha BSC gegen den 1. FC Kaiserslautern an diesem Mittwoch exklusiv- Die Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart können Sky Q Kunden live auch in UHD/HDR erleben- Den DFB-Pokal mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) und WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA) live erlebenUnterföhring, 29. Januar 2024 - Das diesjährige Viertelfinale des DFB-Pokals ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes. Erstmals seit 20 Jahren befinden sich nur drei Bundesligisten unter den letzten Acht, darüber hinaus vier Zweitligisten und eine drittklassige Mannschaft. Außerdem sind sämtliche Pokalsieger der vergangenen 26 Jahre bereits ausgeschieden - am kürzesten liegt der Erfolg des VfB Stuttgart 1997 zurück - und mit Hertha BSC, dem FC St. Pauli und dem 1. FC Saarbrücken sind noch drei Vereine im Rennen, die den Wettbewerb noch nie gewinnen konnten. Nur noch zwei Siege trennen die verbliebenen Mannschaften vom Finale in Berlin.Sky überträgt alle vier Begegnungen live, eine davon exklusiv. Ausgetragen wird das Viertelfinale in den kommenden beiden Wochen, wenn jeweils am Dienstag und Mittwoch eine Partie stattfindet. Ab 20:15 Uhr wird Sky Sport an allen vier Abenden live berichten.Den Auftakt machen in dieser Woche die vier Vereine der 2. Bundesliga. Morgen Abend empfängt der FC St. Pauli die Fortuna aus Düsseldorf. Patrick Wasserziehr begrüßt die Zuschauer am Millerntor, Wolff Fuss kommentiert das Duell. Tags darauf kommt es zum Spiel zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Kaiserslautern, das Martin Groß kommentiert. Yannick Erkenbrecher führt durch die Übertragung aus dem Berliner Olympiastadion, wo am 25. Mai auch das Finale stattfinden wird. Die Partie überträgt Sky Sport exklusiv.Eine Woche später kämpfen dann die drei verbliebenen Bundesligisten sowie der Favoritenschreck aus Saarbrücken um die beiden letzten Plätze im Halbfinale. Das Spitzenspiel der Runde zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart wird Wolff Fuss kommentieren. Michael Leopold begrüßt die Zuschauer am Dienstag, 6. Februar) in der BayArena. Exklusiv für Sky Q Kunden wird die Partie zusätzlich live auch auf Sky Sport UHD gezeigt.Komplettiert wird das Viertelfinale am Mittwoch (7. Februar), wenn der 1. FC Saarbrücken auf Borussia Mönchengladbach trifft. Der Drittligist aus dem Saarland erreichte bereits vor vier Jahren als damals erste viertklassige Mannschaft überhaupt das Halbfinale. Nach Siegen gegen den FC Bayern in der 2. Runde sowie Eintracht Frankfurt im Achtelfinale wollen sie gegen die Fohlen-Elf die nächste Überraschung schaffen und die Leistung von 2020 wiederholen. Britta Hofmann moderiert, Kai Dittmann kommentiert das Duell "David gegen Goliath".Mit Sky live dabei seinDie Übertragungen des DFB-Pokals sind mit mit einem Sky Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden. Der neue Zusatzservice WOW Premium bietet Kunden ein noch besseres Streaming-Erlebnis.Das Viertelfinale des DFB-Pokals live bei Sky SportDienstag, 30. Januar:20:15 Uhr: FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top EventMittwoch, 31. Januar:20:15 Uhr: Hertha BSC - 1. FC Kaiserslautern auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top EventDienstag, 6. Februar:20:15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHDMittwoch, 7. Februar:20:15 Uhr: 1. FC Saarbrücken - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top EventPressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5701641