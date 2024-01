Kostenlose Herzuntersuchungen anlässlich 75 Jahre herausragender Innovationen im Gesundheitswesen

Die Rudolf Riester GmbH, ein weltweit führendes Medizintechnikunternehmen, kündigt stolz die offizielle Markteinführung seines umfassenden Angebots im Bereich Telemedizin an. Die bereits in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika im Einsatz befindliche Lösung der vertrauenswürdigen Marke Riester bietet branchenführende Qualität und Vielseitigkeit durch die Integration einer breiten Palette medizinischer Geräte, um den Anforderungen verschiedener Anwenderszenarien gerecht zu werden.

"Seit seiner Gründung vor 75 Jahren ist Riester ein Pionier in der Bereitstellung präziser und effizienter Diagnosegeräte für die Gesundheitsversorgung an vorderster Front. Diese Leidenschaft und Kompetenz haben wir in die Entwicklung unserer Telemedizin-Lösung eingebracht", sagte Dr. Georgiana Gasquères, Global Business Unit Director Telemedizin bei Riester. "Nun befähigen wir Gesundheitsdienstleister weltweit mit den Werkzeugen, die sie benötigen, um Patienten überall eine präzise Diagnose und außergewöhnliche Pflege zu bieten und dies nachhaltiger zu tun." Riester stellt seine Telemedizin-Koffer und -Wagen auf der Arab Health-Messe in Dubai vom 29. Januar bis 1. Februar 2024 am Stand SA.E30 vor.

Reisende Pflegefachkräfte des südafrikanischen Gesundheitsinnovators EQiGate untersuchen bereits jede Woche Dutzende von Patienten mit dem Telemedizin-Koffer von Riester. "EQiGate hat die Telemedizin-Lösung von Riester aufgrund ihrer hohen Qualität, Vollständigkeit und vielseitigen, auf Windows basierenden Kompatibilität mit unserem Portfolio von Betriebsanwendungen ausgewählt", erklärte Braam Kruger, CEO bei EQiGate. "Die Riester-Lösung lässt sich nahtlos in unser Hospital-at-Home-Konzept integrieren und ermöglicht es uns, das Krankenhaus zum Patienten zu bringen ein Paradigmenwechsel im Gesundheitswesen, der erhebliche Kosten- und Zeitersparnisse sowohl für das Gesundheitssystem als auch für den Patienten bringt."

Riester stellt auf der Arab Health die Integration seines branchenführenden E-Stethoskops ri-sonic mit der KI-Plattform eMurmur® vor. Die digitale Auskultation mit ri-sonic und eMurmur AI ermöglicht die frühzeitige Erkennung und Analyse von Herzgeräuschen und damit bessere und schnellere Entscheidungen über Behandlungswege.

Um sein Engagement für die Förderung des Bewusstseins für die Herzgesundheit und die Verbesserung der Lebensqualität durch genaue und effiziente Diagnosen zu zeigen, bietet Riester allen Messebesuchern an seinem Stand auf der Arab Health kostenlose Herzuntersuchungen mit Beratung an, die von einem professionellen Kardiologen durchgeführt werden. "Unsere Teilnahme an der Arab Health geht über die Präsentation unserer technologischen Fortschritte hinaus; es geht um die Aufklärung und den Austausch mit der Öffentlichkeit, einschließlich der Besucher der Arab Health, und den Fachleuten des Gesundheitswesens", sagte Irina Zhdanova, CEO von Riester. "Durch die Bereitstellung kostenloser Herzuntersuchungen unterstreichen wir die Bedeutung regelmäßiger kardiologischer Gesundheitsbewertungen und zeigen, wie innovative Technologie ein entscheidendes Instrument zur Förderung der diagnostischen Herzpflege im Interesse besserer Gesundheitsergebnisse sein kann. Dies ist eine perfekte Möglichkeit, das 75-jährige Erbe von Riester zu würdigen und unsere Vision und Mission umzusetzen."

Für weitere Informationen über die Teilnahme von Riester an der Arab Health (Stand SA.E30) und um ein Treffen zu vereinbaren, klicken Sie bitte hier.

Über die Rudolf Riester GmbH: Seit ihrer Gründung in Deutschland im Jahr 1948 leistet die Rudolf Riester GmbH Pionierarbeit bei der Verbesserung der Lebensqualität durch genaue und effiziente Diagnose im Gesundheitswesen. Durch die Entwicklung und Herstellung hochwertiger, marktführender medizinischer Diagnoseprodukte hat Riester einen weltweiten Ruf für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation im Gesundheitssektor erworben. Das Unternehmen ist in über 150 Ländern vertreten. Als Spezialist für Diagnosegeräte umfasst das Produktportfolio von Riester Telemedizin-Lösungen sowie Stethoskope, Blutdruckmessgeräte, Otoskope, Ophthalmoskope und andere medizinische Geräte. Riester ist Teil der Halma plc Unternehmensgruppe. Weitere Informationen finden Sie auf www.riester.de.

