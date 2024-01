FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Aufwärtsbewegung hat der deutsche Aktienmarkt zu Beginn der neuen Börsenwoche nachgegeben. So mancher Anleger realisiere wohl Profite, hieß es am Markt. Die Quartalsberichtssaison der Unternehmen kommt langsam in Schwung, vor allem in den USA, wo diese Woche mit Microsoft, Meta, Apple, Alphabet und Amazon einige Börsenschwergewichte ihre Zahlen vorlegen. Marktbewegende Konjunkturdaten werden am Montag nicht veröffentlicht. Der wohl wichtigste Wochentermin steht am Mittwochabend mit der Sitzung der US-Notenbank Fed an.

Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 0,25 Prozent auf 16 918,94 Punkte. Am Freitag hatte das wichtigste deutsche Börsenbarometer das Rekordhoch bei knapp über 17 000 Punkten nur um 36 Zähler verfehlt, aber einen Wochengewinn von immerhin rund zweieinhalb Prozent geschafft. Der MDax fiel am Montag um 0,81 Prozent auf 25 962,77 Punkte. Der EuroStoxx als Leitindex der Eurozone büßte rund 0,1 Prozent ein./edh/stk

