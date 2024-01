© Foto: Oliver Berg/dpa



Der deutsche Bayer-Konzern ist in einem US-Gerichtsverfahren zu der Rekordstrafe von insgesamt 2,25 Milliarden US-Dollar verurteilt worden. Die Hintergründe.Ein Geschworenengericht im US-Bundesstaat Pennsylvania hat die Monsanto-Sparte von Bayer zur Zahlung von mehr als 2,25 Milliarden US-Dollar an einen ehemaligen Roundup-Anwender verurteilt. Der Kläger führt seine Krebserkrankung auf das Unkrautvernichtungsmittel zurück. Es ist das bislang höchste Urteil im jahrelangen Rechtsstreit um das Herbizid mit dem Wirkstoff Glyphosat. Die Geschworenen sprachen John McKivison am Freitag 250 Millionen US-Dollar Schadenersatz und zwei Milliarden US-Dollar Strafschadenersatz zu. Der 49-Jährige war …