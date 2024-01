DAX 40 Wochenausblick: Fed-Sitzung und US-Arbeitsmarktdaten im Fokus

Heute um 18 Uhr: Der große Jahresausblick mit André Stagge und Salah Bouhmidi. Jetzt anmelden! In der neuen Handelswoche dürfte insbesondere die US-Notenbanksitzung zur Wochenmitte auf Anlegerinteresse stoßen. Auch der US-Arbeitsmarktbericht am Ende der Woche könnte wichtige Impulse liefern. Neben zahlreichen Wirtschaftsdaten blicken Investoren auf die laufende Bilanzsaison dies- und jenseits des Atlantiks.

Auch ein neuer DAX-Rekord ist in dieser Woche nicht auszuschließen. Die aktuelle Bestmarke liegt derzeit bei 17.003 Zählern. BIP-Zahlen und US-Verbrauchervertrauen in erster Wochenhälfte im Blick Am Dienstag dürften erste Schätzungen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für die Bundesrepublik Deutschland für Bewegungen sorgen (10:00 Uhr). Erwartet wird, dass die Wirtschaft im vierten Quartal per Jahresvergleich weniger stark geschrumpft ist als zuvor (-0,4 Prozent vs. -0,2 Prozent).

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

