Nach einem zunächst mauen Start in das neue Börsenjahr konnten die Anteilscheine der beiden europäischen Energiekonzerne TotalEnergies und Repsol zuletzt wieder Boden gut machen. Auch der Start in die neue Börsenwoche kann sich durchaus sehen lassen. Beide Dividendenperlen können deutlich zulegen - denn es gibt wieder Rückenwind vom Ölmarkt. So haben die Ölpreise am Montag im Zuge der anhaltenden Spannung im Nahen Osten weiter zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...