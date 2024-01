Nürnberg (ots) -Der NORMA-Spar-Start in das Jahr 2024 nimmt kein Ende! Die sechste Preissenkung in Folge macht für die Kundinnen und Kunden des Discounters weitere Produkte aus dem Sortiment deutlich günstiger - mit dabei sind beliebte Artikel wie Backpulver (9 Prozent günstiger), Süßstoff (20 Prozent günstiger) und auch Speisestärke (23 Prozent günstiger). Ab sofort reduzierte Preise gibt es zudem auch für Hirtenkäse sowie Lachspezialitäten und Norwegischem Räucherlachs von FJORDKRONE. Da bleibt kein Kundenwunsch unerfüllt.Der Nürnberger Lebensmittel-Händler NORMA gibt etwaige Preisvorteile im Einkauf direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter - das beweisen die mehr als 55 verschiedenen Sortimentsartikel, die alleine in diesem Monat günstiger angeboten werden.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):ZAUBERHAFT BACKEN Backpulver, 10 x 15 g für 10 x 500 gBislang: 0,65 EURJetzt: 0,59 EURZAUBERHAFT BACKEN Puddingpulver Vanille, 5 x 37 g für 5 x 500 mlBislang: 0,55 EURJetzt: 0,45 EURMOENON Süßstofftabletten, 72 gBislang: 1,19 EURJetzt: 0,95 EURKÜCHENSTOLZ Speisestärke, 400 gBislang: 1,29 EURJetzt: 0,99 EURFJORDKRONE Lachsspezialitäten, 200 gBislang: 4,99 EURJetzt: 4,79 EURFJORDKRONE Norwegischer Räucherlachs, 150 gBislang: 3,75 EURJetzt: 3,59 EURÖMÜR, Hirtenkäse, 1.000 gBislang: 6,99 EURJetzt: 6,79 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5701751