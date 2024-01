Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- sicherte letztes Jahr Aufträge im Wert von 9,22 Mrd. US-Dollar von internationalen Autoherstellern und übertraf sein Ziel mit 72 %- erweiterte die Leistung durch Großaufträge von Elektrifizierungskomponenten, diesjähriges Ziel festgelegt auf 9,34 Mrd. US-Dollar- plant, sich auf strategische Produkte wie Elektrifizierung, elektrische Systeme und Fahrgestelle in Nordamerika, EU und Japan zu konzentrierenHyundai Mobis (KRX 012330) hat seine Geschichte von Auslandsaufträgen für internationale Autohersteller neu geschrieben, indem es letztes Jahr auf den Elektrifizierungstrend gesetzt hat. Hyundai Mobis übertraf deutlich sein Jahresziel und läutete die Epoche ausländischer Aufträge im Wert von über 10 Billionen KRW ein. Das Unternehmen will diesen Erfolg fortführen und sich bei der Strategie zur Auftragsakquise dieses Jahr auf Kernkomponenten für die Mobilität der Zukunft konzentrieren.Hyundai Mobis konnte letztes Jahr Aufträge im Wert von 9,22 Mrd. US-Dollar von ausländischen Autoherstellern in Nordamerika und Europa sichern. Dieser Erfolg stellt ein Wachstum von 72 % des ursprünglichen Ziels von 5,36 Mrd. US-Dollar dar und ist die beste Auftragsleistung, die das Unternehmen je erzielte.Die explosive Steigerung der Auslandsaufträge im letzten Jahr lässt sich insbesondere auf die Sicherung von Aufträgen im Wert von mehreren Billionen Won für Elektrifizierungskomponenten europäischer Autohersteller zurückführen. Hyundai Mobis gelang es letztes Jahr, einen Auftrag einer deutschen Automobilmarke für die Battery System Assembly (BSA), einer wesentlichen Komponente für die Elektrifizierung, zu erlangen. Das Batteriesystem ist für die Integration in die neueste Elektrofahrzeug-Plattform des deutschen Autoherstellers vorgesehen. Hyundai Mobis plant, eine neue Produktionsstätte in der Nähe der Fabrik des Autoherstellers in Europa zu errichten, um eine stabile Versorgung mit Komponenten sicherzustellen.Hyundai Mobis hat vertrauensvolle Beziehungen zu verschiedenen großen Autoherstellern weltweit aufgebaut. Kundenvertrauen, stabile Massenproduktionsqualität und lokale Produktionsstätten haben zu bemerkenswerten Auftragserfolgen im Ausland geführt.Nachhaltige und proaktive Investitionen in Forschung und Entwicklung waren ebenfalls ein wesentlicher Faktor für die Steigerung der ausländischen Auftragsleistung. Letztes Jahr erreichte die Investition von Hyundai Mobis in Forschung und Entwicklung einen Wert in Höhe von 1,59 Billionen KRW, eine Steigerung von rund 16 % im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen erhöht seine Ausgaben für Forschung und Entwicklung jedes Jahr und sichert sich so eine differenzierte Produktwettbewerbsfähigkeit in den Kernbereichen der zukünftigen Mobilität wie Elektrifizierung, autonomes Fahren und Konnektivität.Dieses Jahr plant Hyundai Mobis, aktiv neue Kunden im Ausland zu gewinnen und konzentriert sich dabei auf strategische Komponenten wie Elektrifizierung, elektrische Systeme, Lampen und Fahrgestelle. Das Unternehmen fokussiert sich auf die wesentlichen Komponenten der Elektrifizierung, die den Weg für Großaufträge geebnet haben, und beabsichtigt, sein Auftragsportfolio mit Produkten auszubauen, die verschiedene Spitzentechnologien umfassen, einschließlich Augmented Reality Head-Up Displays (AR-HUD), fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS), unabhängige Hinterradlenkungen (RWS) und rollbare Displays. Hyundai Mobis hat sich ein ambitioniertes Ziel von 9,34 Mrd. US-Dollar an Aufträgen für Kernkomponenten für Autos von internationalen Autoherstellern gesetzt und möchte so den großen Erfolg des letzten Jahres fortsetzen.Um Aufträge aus dem Ausland zu sichern, hat Hyundai Mobis auf der CES 2024 zu Beginn dieses Monats auf aggressive Verkaufsaktivitäten gesetzt und sich mit zahlreichen internationalen Kunden getroffen. Auf der diesjährigen CES hatte Hyundai Mobis einen speziellen Bereich für Kunden eingerichtet, auf dem 20 verschiedene Mobilitätstechnologien vorgestellt wurden, die sofort für die Massenproduktion einsetzbar sind, beispielsweise transparente Displays und integrierte 22-kW-Ladesteuerungsmodule (ICCU).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hyundai-mobis-verzeichnete-rekordauftragsvolumen-im-wert-von-9-2-mrd-us-dollar-im-jahr-2023--302046571.htmlPressekontakt:Myongsun Song,sms@mobis.co.krOriginal-Content von: Hyundai Mobis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141887/5701818