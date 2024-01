DJ Rheinmetall erhält Auftrag für Fuchs-Fertigung im Ausland

FRANKFURT (Dow Jones)--Rheinmetall hat einen Auftrag zur Lieferung von Bausätzen für eine Fertigung des Radpanzers Fuchs im Ausland erhalten. Ein "internationaler Partner" hat dem im DAX notierten Konzern die Order im Wert eines dreistelligen Millionen-Euro-Betrags erteilt, wie Rheinmetall mitteilte. Die Kits und Umrüstkits sollen zwischen 2024 und 2028 ausgeliefert werden. Die Order sei bereits im Dezember bei dem Düsseldorfer Konzern verbucht worden. Den Namen des Auftragsgebers nannte Rheinmetall nicht.

Die Fertigungsstätte im Partnerland habe in den vergangenen Jahren einen Wertschöpfungszuwachs sowie Investitionen zur Gewährleistung von Bearbeitungs-, Schweiß- und Oberflächenbehandlungsschritten verzeichnet, heißt es in der Mitteilung weiter. "Die strategische und langjährige Partnerschaft tritt damit in eine neue, erfolgversprechende Phase ein, die auch die Möglichkeit eines künftigen Exports von Fuchs 2-Fahrzeugen aus dem Partnerland beinhaltet", so Rheinmetall.

