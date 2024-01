Am Innovationstag von PayPal am vergangenen Donnerstag hatte der Konzern "die Welt schockieren" wollen. Schockiert waren eher die Anleger von dem, was der Zahlungsdienstleister präsentierte (DER AKTIONÄR berichtete). Die PayPal-Aktie geriet daraufhin stark unter Druck und fiel unter zwei wichtige Unterstützungen.Nachdem die PayPal-Aktie vor zwei Wochen sowohl die Trendlinie bei 62,70 Dollar als auch den GD200 bei 62,98 Dollar überwinden konnte, fiel der Kurs nach der enttäuschenden PayPal-Veranstaltung ...

