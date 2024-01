Die meistgehandelten Produkte: Gewinnmitnahmen beim DAX®

Der DAX® schwächelte heute morgen etwas und ist auf knapp 16.870 Punkte gefallen. Aufgrund fehlender Konjunkturnachrichten kann man davon ausgehen, dass nach einer starken Vorwoche beim Leitindex heute Gewinnmitnahmen stattfanden. Quartalsberichte werden heute unter anderen von Ryanair veröffentlicht.

Nach Angaben der Euwax erwarten Investoren wieder einen positiven Umschwung. Produkte auf dem DAX® zählen wieder zu den meistgehandelsten Knock-Out-Produkten. Bayer wurde heute zu einer hohen Schadensersatzzahlung in Prozessen um seine Unkrautvernichter verurteilt. Die Aktie des Pharma-Konzerns verlor darauf deutlich und Anleger verkauften Calls auf Bayer nur mit hohen Abschlägen. Die meistgehandelsten Optionsscheine sind heute fast ausschließlich Calls auf den DAX®. Und bei den Faktor-Optionscheinen interessieren sich Investoren insbesonders für Long-Produkte auf Halbleiterhersteller.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD12TZ 6,80 16898,50 Punkte 16238,509681 Punkte 24,83 Open End DAX ® Put HB10S5 1,64 16898,50 Punkte 17024,399232 Punkte 102,65 Open End DAX ® Put HR6S9J 3,80 16898,50 Punkte 16883,00002 Punkte 44,72 Open End DAX ® Put HR6V4E 6,53 15197,24 Punkte 15799,99711 Punkte 23,40 Open End Bayer AG Call HD0VC4 0,085 30,86 EUR 29,838833 EUR 35,61 Open End

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 29.01.2024; 10:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC57RD 37,05 16879,00 Punkte 13500,00 Punkte 4,56 18.06.2024 DAX ® Call HD04FM 34,21 16879,00 Punkte 14000,00 Punkte 4,94 17.09.2024 DAX ® Call HC9BRA 16,15 16879,00 Punkte 16100,00 Punkte 10,44 17.09.2024 DAX ® Call HD05CC 39,49 16879,00 Punkte 13600,00 Punkte 4,27 17.12.2024 DAX ® Call HC37PH 27,68 16879,00 Punkte 14200,00 Punkte 6,10 12.03.2024

Quelle:onemarkets by Unicredit; Stand: 29.01.2024; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HD15GY 3,68 16874,00 Punkte 17302,526244 Punkte -25 Open End Infineon AG Short HC3WZW 2,30 33,665 EUR 37,782462 EUR -5 Open End SAP SE Long HC3X0P 33,79 161,24 EUR 144,104686 EUR 5 Open End LVMH Long HC19QF 1,69 771,40 EUR 580,294181 EUR 3 Open End Rheinmetall AG Long HC286L 32,25 324,80 EUR 269,645338 EUR 4 Open End

Quelle:onemarkets by Unicredit; Stand: 29.01.2024; 10:50 Uhr;

