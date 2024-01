Zuerst haben Forschende mithilfe des James-Webb-Space-Telescope zwei Objekte entdeckt, die so groß sind wie ganze Planeten. Nun empfangen sie merkwürdige Radiosignale von den Objekten. Zwei riesige Objekte, so groß wie Planeten, driften momentan durchs Weltall. Schon im vergangen Herbst wurden sie von zwei Wissenschaftlern der Europäischen Raumfahrtbehörde mithilfe des James-Webb-Teleskops entdeckt. Die Objekte sollen so groß sein wie der Jupiter, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...