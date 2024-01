Carl Zeiss Meditec hat am Montag die Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms angekündigt. Es soll am 9. Februar starten. Die Aktie kann am Montagmittag jedoch noch nicht profitieren. Mit einem festgelegten Maximalvolumen von 150 Millionen Euro plant das Unternehmen, bis zu 1,7 Prozent seines Grundkapitals zurückzukaufen. Dies entspricht in etwa 1.523.151 Aktien.Die Umsetzung des Rückkaufprogramms ...

