Der Goldpreis startet fester in die neue Woche. Doch es ist schlicht und ergreifend zu früh, von einem neuen Aufwärtstrend zu sprechen. Noch dazu, da am Mittwoch mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank das nächste Großereignis auf die Märkte und damit auch auf den Goldpreis wartet. Überhaupt scheint die Zinsdiskussion momentan den Goldpreis fast im Alleingang zu bestimmen.Überraschungen dürfte es am Mittwoch allerdings nicht geben. Die Fed Fund Futures sehen noch keine Zinssenkung im Januar. Und ...

