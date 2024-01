Der Blick auf die Kurstafel dürfte Bayer-Aktionären heute Tränen in die Augen treiben. Da die Aktie um rund fünf Prozent nach unten purzelt. Mit dieser Performance bildet der Titel das Schlusslicht. Was bedeutet das jetzt für die nächsten Tage? Kursverlauf von Bayer der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Bayer-Analyse einfach hier klicken. Dieser Rücksetzer trübt die Perspektiven für die nächsten Tage. Da Bayer immer weiter in Richtung einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...