BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland hat den tödlichen Angriff auf US-Soldaten in Jordanien "auf das Schärfste" verurteilt. Angesichts der ohnehin angespannten Lage in der Region sei ein solches Vorgehen "vollkommen unverantwortlich", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin. "Wir erwarten von Iran, endlich seinen Einfluss auf seine Verbündeten in der Region zu nutzen, damit es nicht zu einem unkontrollierten Flächenbrand kommt, an dem niemand ein Interesse haben kann."

Tags zuvor waren bei einem Drohnenangriff in Jordanien drei US-Soldaten getötet und gut zwei Dutzend weitere verletzt worden. Die Vereinigten Staaten machen dafür von Teheran unterstützte Milizen verantwortlich. Der Iran weist die Vorwürfe allerdings zurück. US-Medien zufolge ist es das erste Mal seit Beginn des Gaza-Kriegs, dass US-Soldaten im Nahen Osten durch einen feindlichen Angriff getötet wurden./ax/DP/men