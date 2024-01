EQS-Ad-hoc: Enapter AG / Schlagwort(e): Joint Venture/Sonstiges

29.01.2024 / 12:22 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Enapter AG: Gründung eines Joint Ventures mit WOLONG Gruppe



Die Enapter AG ("Enapter") hat eine Vereinbarung über die Gründung einer Joint Venture-Gesellschaft mit der Wolong Electric Group Co., Ltd., Shaoxing City, Zhejiang Province ("Wolong") abgeschlossen. Hiermit wird die im Rahmenvertrag vom 7. August 2023 vereinbarte Kooperation wesentlich erweitert. Durch diese Partnerschaft wird das Joint Venture von der Enapter Gruppe Stacks erwerben und dann Vor-Ort in China für den chinesischen Markt die Enapter AEM-Elektrolyseur Produkte produzieren. Enapter wird zu 49% an der Joint Venture-Gesellschaft beteiligt sein und dieser eine exklusive Lizenz für den Vertrieb und die Produktion von AEM Elektrolyseuren in China gewähren, für die Enapter eine Lizenzgebühr von 3% vom künftigen Umsatz erhält. Enapter erbringt für das Joint Venture außerdem kostenpflichtige Ingenieurleistungen und technischen Support. Die Wolong Gruppe wird zu 51% beteiligt sein und rd. EUR 2,0 Mio. in bar in die Joint Venture Gesellschaft einlegen sowie für die ausreichende Ausstattung mit Finanzierungs- und Produktionsmitteln sowie Personal vor Ort Sorge tragen um die Produktion, den Vertrieb und den Support aufzubauen. Die Joint Venture Gesellschaft soll das Potenzial des chinesischen Marktes für Enapter erschließen, indem die Ressourcen und das Know-how von Wolong für den Aufbau einer Produktion und eines Vertriebs- und Servicenetzes für die von Enapter entwickelten Produkte in China genutzt werden. Bislang hat Enapter keine eigenen Vertriebsaktivitäten und keine Produktionsstätte in China. Mit dem Abschluss dieses Vertrags setzt die Enapter AG planmäßig einen Teil ihrer kommunizierten Strategie um, internationale Partnerschaften aufzubauen. Die Produktion der Stacks, die das Herzstück der AEM Elektrolyseure darstellen, erfolgt weiterhin am Standort der Enapter-Gruppe in Pisa, Italien. Über Enapter Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren - sogenannte Elektrolyseure - herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Massenproduktion von kostengünstigen Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff in jedem Maßstab. Die modularen Systeme werden bereits heute weltweit unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Enapter hat ihren Hauptsitz in Deutschland und einen Produktionsstandort in Italien. Die Enapter AG ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, WKN: A255G0, ISIN: DE000A255G02 Weiterführende Informationen: Website: https://www.enapter.com

