Die Bayer-Aktie startet mit einem Verlust von 4,8 Prozent auf 30,76 Euro in die Woche und ist damit schwächster Wert im DAX. Grund sind die 2,2 Milliarden Dollar Schadensersatz, zu denen der Leverkusener Konzern in den USA verurteilt worden sind. Die Aktie notiert mittlerweile unterhalb des Finanzkrisen-Niveaus.Die 2,2 Milliarden Dollar sind bisher die höchste Schadenersatz-Zahlung in Prozessen um glyphosathaltige Unkrautvernichter. Der an Krebs erkrankte Kläger in Philadelphia nutzte das Mittel ...

