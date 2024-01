Bei Stabilus SE (ISIN: DE000STAB1L8) startete das Geschäftsjahr 2024 am 1. Oktober 2023 und so kann man heute über die Ergebnisse des Q1 berichten - Umsatzanstieg um gut 5%, EBIT leicht gestiegen. Dazu bestätigt man die Prognose für das Geschäftsjahr - und die Aktie tiefrot. Da muss man sich fragen, woher der Pessimismus kommt. Sell on good news? Einfach mal Gewinne nach einer schönen Aufwärtsbewegung realisieren? Oder liegt es an der Übernahme, die im Februar abgeschlossen sein wird? Wobei die Übernahme der DESTACO eigentlich zur Stabilus zu passen scheint.Und die Schwäche des US-Marktes, verursacht ...

