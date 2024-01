© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Seth Wenig



Mittwochabend wird die US-Notenbank ihre jüngste geldpolitische Entscheidung bekannt geben. Marktteilnehmer werden sich vor allem auf die anschließende Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell konzentrieren.Es wird erwartet, dass die Federal Reserve die Zinssätze am Mittwoch unverändert lässt. Fed-Chef Jerome Powell wird aber wahrscheinlich Auskunft darüber geben, wann die Zentralbank ihre erste Zinssenkung seit 2019 in Betracht ziehen wird und wie viele Zinssenkungen sie für 2024 erwartet. Anleger erwarten derzeit sechs Zinssenkungen um 25 Basispunkte im Jahr 2024, die US-Notenbank selbst hat aber nur drei Zinssenkungen in Aussicht gestellt. Das ist eine große Diskrepanz und hat …