SAP ist heute das bedeutendste deutsche Technologieunternehmen. Und das wertvollste. Das wird auch so bleiben. Im Jahr 2024 und vermutlich weit darüber hinaus" So lautete das Fazit des AKTIONÄR zum Jahreswechsel. Daran hat sich nichts geändert. Jetzt steht das Walldorfer Unternehmen ganz kurz davor einen beinah einmaligen Rekord aufzustellen.Das gab es (beinah) so noch nie: Ein deutsches Unternehmen, das (an der Börse) mehr wert ist als 200 Milliarden Euro. SAP steht kurz davor, genau dieses Kunststück ...

Den vollständigen Artikel lesen ...