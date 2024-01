DJ Bundesregierung hält an Ziel von 15 Millionen E-Autos fest

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hält an ihrer Zielvorgabe von 15 Millionen E-Autos bis 2030 fest - trotz Hinweisen auf eine sich abschwächende Nachfrage nach Elektroautos. "15 Millionen vollelektrische Autos sollen auf deutschen Straßen fahren bis 2030", betonte Wirtschaftsministeriumssprecher Robert Säverin bei einer Pressekonferenz. "Diese Ziele bleiben erhalten, und wir sind intensiv dabei, sie umzusetzen." Es sei eines der wichtigsten Klimaziele der Regierung, denn etwa ein Drittel aller Treibhausgasemissionen gingen auf den Verkehr zurück. Davon entfielen wiederum rund zwei Drittel auf den Pkw-Verkehr.

"Und natürlich werden wir, um die Realität mit den Zielen in Einklang zu bringen, nicht an den Zielen schrauben", hob der Sprecher hervor. Die Umsetzung des Ziels habe zudem die wirtschaftspolitische Komponente, dass die Automobilindustrie leistungsfähig, marktbereit und wettbewerbsfähig bleibe. Auch Verkehrsministeriumssprecher Tim Alexandrin betonte, "dass die Bundesregierung weiter an diesen sehr ambitionierten Zielen festhält". Diese seien ambitioniert, weil die Herausforderungen groß seien. In dieser Phase des Markthochlaufs seien die Automobilhersteller gefordert, "hier ein bezahlbares Angebot anzubieten", hob er bei derselben Pressekonferenz hervor. Weiterhin gebe es noch eine starke Heterogenität, was den Ausbau von Ladeinfrastruktur angehe, räumte er ein.

