Der Euro hat am Montag nachgegeben. Bis zum Mittag fiel der Kurs der Gemeinschaftswährung auf 1,0819 Dollar. Im frühen Handel hatte er noch etwas höher notiert. Die EZB hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0871 Dollar festgesetzt.Belastet wird der Euro durch Spekulationen auf Leitzinssenkungen durch die EZB auf einer der nächsten Ratssitzungen. Am Wochenende hatte Frankreichs Notenbankchef ...

