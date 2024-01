LVMH - Es wird wieder luxuriös

Heute um 18 Uhr: Der große Jahresausblick mit André Stagge und Salah Bouhmidi. Jetzt anmelden! Rückenwind kommt im Augenblick von der Saisonalität. In der Zeit vom 17. Januar bis zum 19. Februar weist die LVMH-Aktie eine starke saisonale Phase auf. In den vergangenen zehn Jahren konnte ein durchschnittlicher Ertrag von 6,1% erzielt werden. Anschließend ist bis zum 15. März mit einer Schwäche zu rechnen. Danach steht den Dividendenpapieren des Luxuskonzerns die nächste starke Phase bevor. Dies hält statistisch betrachtet bis zum 21. April an. In diesem Zeitraum konnte der französische Titel im Mittel rund 9,4% zulegen. Fundamental ist noch Luft nach oben Insgesamt schauen sich 31 externe Analysten ganz genau den Hersteller von Luxus-Artikeln unter fundamentalen Gesichtspunkten an. Das Ergebnis ist eindeutig. Die Mehrheit empfiehlt die Aktie zum Kauf. Nur acht Analysten nehmen eine neutrale Haltung ein. Im Augenblick notiert der Titel um mehr als 7% unter dem durchschnittlichen Kursziel von 828,63 EUR. Somit besteht noch Luft nach oben.

Christian Henke ist Senior Market Analyst beim Onlinebroker IG Europe GmbH für Deutschland und Österreich und seit mehr als 20 Jahren im Finanzsektor tätig. Er ist seit 2001 Mitglied in der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands (VTAD) und hat den Abschluss zum Certified Financial Technician (CFTe). Seine Schwerpunkte sind die Konstruktion von Handelssystem und die Point & Figure-Charts.

