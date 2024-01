Innsbruck (ots) -Eduniversal Business School Ranking 2023 reiht MCI unter die besten Business Schools weltweitZum wiederholten Mal darf sich MCI | Die Unternehmerische Hochschule® über drei "Palmes of Excellence" im Eduniversal Business School Ranking freuen. Das jährlich veröffentlichte Ranking umfasst die 1.000 besten Hochschulen in 153 Ländern und berücksichtigt hierbei vielfältige Qualitäts- und Internationalisierungskriterien wie Ergebnisse von Akkreditierungsverfahren, Rankings, internationale Hochschulpartnerschaften sowie den Ruf der Hochschule."Die erneute Zuerkennung von drei 'Palmes of Excellence' bestätigt einmal mehr die hohe Qualität und internationale Strahlkraft des MCI und bestärkt uns, den eingeschlagenen Weg konsequent weiter zu verfolgen: Leistungsorientierung, Innovationskraft, Internationalität, Verbindung von Wissenschaft und Praxis und gesellschaftliche Verantwortung zugunsten des heimischen Standorts", freut sich Brigitte Auer, Leiterin MCI Qualitätsmanagement.Susanne Lichtmannegger, Leiterin MCI International Relations, ergänzt: "Internationale Auszeichnungen wie diese reflektieren das hohe Renommee, das das MCI weltweit genießt, und festigen den positiven Ruf von Innsbruck, Tirol und Österreich als Wissenschafts- und Bildungsstandort."EduniversalEduniversal mit Hauptsitz in Paris ist eine globale Ranking- und Ratingagentur, die auf die Bewertung von Hochschulen und Studiengängen spezialisiert ist und angehende Studierende bei der Wahl ihrer Studienrichtung unterstützt.Mehr Informationen www.mci.eduPressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527patricia.pichler@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66904/5702266