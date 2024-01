Die SAP-Aktie klettert am Montag auf fast 161 Euro und liegt damit nur knapp unter ihrem Rekordhoch von 162,42 Euro. Sollte der Kurs auf etwa 163 Euro klettern, würde SAP erstmals in seiner Geschichte eine Marktkapitalisierung von 200 Milliarden Euro erreichen.Am Montag schrammte die SAP-Aktie nur knapp an der Marke von 200 Milliarden Euro Börsenwert vorbei. Mit einem Anstieg auf fast 161 Euro lag ...

