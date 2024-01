© Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER



Der Schweizer Zementhersteller Holcim will sein Nordamerika-Geschäft abspalten und in den USA an die Börse bringen. Die Aktionäre sollen Anfang 2025 über den Schritt abstimmen. Die Aktie legt derweil zu.Holcim plant sein Nordamerikageschäft in den USA an die Börse zu bringen. Damit soll die Unabhängigkeit des Nordamerikageschäfts gestärkt werden, wie aus einer Mitteilung vom Sonntag hervorgeht. Die endgültige Gestaltung des Vorhabens soll in der zweiten Jahreshälfte festgelegt werden. Die Aktionäre von Holcim werden voraussichtlich Anfang 2025 über diese wichtige Maßnahme abstimmen. Ziel ist es, die Abspaltung bis Mitte 2025 abzuschließen und die Aktien des Nordamerikageschäfts an der Börse …