Die Aktie des Baukonzerns Hochtief bricht Montagmittag gegen 14 Uhr plötzlich um über 10 Prozent ein. Sie notiert damit so tief wie zuletzt kurz nach dem Jahreswechsel. Seither hatte sie sich merklich verteuert und gehörte zu den Gewinnern in diesem Jahr. Mehr in Kürze.Plötzlich zehn Prozent günstiger! Die Aktie des Essener Baukonzerns Hochtief erlebt zu Beginn der neuen Woche zunächst einen ereignislosen durchschnittlichen Tag. Am Montagmittag um 13:51 Uhr beginnt die Notierung plötzlich in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...