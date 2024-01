"Hätte ich es doch gewusst!" - dieser Gedanke ist Börsianern nur allzu vertraut. Er geht oft einher mit dem Bedauern, zu lange gezögert und dadurch möglicherweise eine vielversprechende Gelegenheit verpasst zu haben. Auch wenn es keine perfekte Strategie gibt, um sämtliche Chancen an der Börse in bares Geld zu verwandeln, so gibt es doch Ansätze, die sich über die Jahre bewährt haben und die die Erfolgsaussichten erheblich verbessern können. Eine Trefferquote von 94 Prozent bei 18 abgeschlossenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...