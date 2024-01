Kaum eine Shopping-Plattform hat in den letzten Monaten für so viel Furore gesorgt wie Temu. Doch glaubt man den Plänen des chinesischen Marktplatzes, könnte das erst der Anfang gewesen sein - und Amazon und Ebay könnten schwierige Zeiten ins Haus stehen. Die einen verspotten Temu als Ramschplattform mit fragwürdigen Marketinginstrumenten, für andere wiederum ist es eine neue Form des Verkaufens, die mit einer Vielzahl an Marketing-Triggern und Kampfpreisen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...