München (ots) -



Axel Balkausky bleibt für weitere fünf Jahre Sportkoordinator der ARD. Den Personalvorschlag von ARD-Programmdirektorin Christine Strobl haben die ARD-Intendantinnen und -Intendanten jetzt beschlossen, der zuständige Verwaltungsrat des Bayerischen Rundfunks hat diesem in seiner Sitzung vom 29. Januar zugestimmt. Damit setzt die ARD auf Kontinuität an der Spitze ihrer Sportberichterstattung. Der 61-jährige Bremer ist bereits seit 2009 als hauptamtlicher ARD-Sportkoordinator im Einsatz. Vorher war er u. a. als Leiter der Fußballredaktion bei Sat.1, beim DSF als Chefredakteur sowie beim NDR in der Funktion des Sportchefs tätig.



ARD-Programmdirektorin Christine Strobl: "Axel Balkausky steht für die Vielfalt des Sports, aber auch die Qualität und hintergründige Sportberichterstattung. Kernaufgabe der Sportberichterstattung ist die Ansprache aller Bevölkerungsgruppen und der Ausbau unserer digitalen Angebote. Es freut mich sehr, mit ihm einen engagierten, klugen und umsichtigen Journalisten an dieser Position zu wissen, der sich mit Ruhe, Gelassenheit und strategischem Fingerspitzengefühl den zukünftigen Herausforderungen für den ARD-Sport mit großer Leidenschaft stellt."



Pressekontakt:



Pressekontakt:

ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,

Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.de



Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5702400

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken