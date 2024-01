Genua, Italien und Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) -Agile Lösungen, um den Zugang zur Ultraschallbildgebung zu verbessern und die Benutzer in schwierigen klinischen Umgebungen zu unterstützen.Esaote, ein führendes Unternehmen im Bereich der medizinischen Bildgebung, ist stolz darauf, seine Teilnahme an der Arab Health (29. Januar/1. Februar 2024 Dubai World Trade Centre, Halle 1, Stand S 1.A30) und die Vorstellung von zwei neuen Ultraschallsystemen bekannt zu geben: MyLabA50 und MyLabA70.MyLabA50 und MyLabA70 verkörpern das Konzept der Agilität und sind so konzipiert, dass sie in verschiedenen klinischen Umgebungen nahtlos funktionieren. Mit ihrer kompakten Grundfläche, dem leichten, batteriebetriebenen und mobilen Design erfüllen sie die Anforderungen der meisten medizinischen Fachkräfte."Mit der A-Serie hat Esaote beschlossen, die Kundenerfahrung in den Vordergrund zu stellen, indem es einen bahnbrechenden Ansatz einführt und eine exklusive Auswahl an Schnittstellen anbietet - ein konventionelles Bedienfeld und ein vollständig berührungsfähiges. Das intuitive, benutzerfreundliche und leicht zu reinigende Design ermöglicht dem Mediziner eine mühelose und effiziente Bedienung und Navigation der Funktionen", so Florence Labb, Customer Marketing Manager bei Esaote.Die A-Serie wurde mit dem Ziel entwickelt, verschiedene klinische Anforderungen zu erfüllen, sowohl für die tägliche Routine als auch für fortschrittliche Untersuchungen, die zu neuen Standards im Ultraschall geworden sind, wie z. B. eine multiparametrische Analyse der Leber mit Elastographie und Attenuationsbildgebung sowie ein umfassendes Dehnungspaket für Ventrikel und Atrium für kardiologische Anwendungen.Die Kombination aus KI-basierten Funktionen und fortschrittlicher Bildgebungstechnologie ermöglicht es medizinischen Fachkräften, sichere und fundierte Entscheidungen zu treffen und so präzise diagnostische Ergebnisse zu erzielen.Die Einführung der neuen MyLab A-Serie in Verbindung mit der neuen Markenidentität von Esaote ist ein bedeutender Schritt in Richtung des Gefühls der Fürsorge und des Einfühlungsvermögens, mit dem Esaote an seine tägliche Arbeit herangeht, um das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern.Für MyLabA50 und MyLabA70 ist ein 510(k)-Antrag bei der FDA gestellt. Nicht zum Verkauf in den Vereinigten Staaten verfügbarInformationen zur Esaote Group: Die Unternehmensgruppe ist führend auf dem Gebiet der medizinischen Bildgebung (Ultraschall, Magnetresonanz, Software zur Verwaltung des Diagnoseprozesses). Ende 2023 beschäftigt die Unternehmensgruppe 1.250 Mitarbeiter, die Hälfte davon in Italien. Mit Zentralen in Genua und Florenz und eigenen Produktions- und Forschungseinheiten in Italien und den Niederlanden ist Esaote in über 100 Ländern weltweit vertreten. www.esaote.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2327878/Esaote_MyLab_A70.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2327879/Esaote_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/esaote-stellt-auf-der-arab-health-zwei-neue-ultraschallsysteme-vor--mylaba50-und-mylaba70-302046787.htmlPressekontakt:Mariangela Dellepiane,Head of Communications and External Relations,Esaote Group,mariangela.dellepiane@esaote.com | Tel.: + 393351289783; Fede Gardella,Pressestelle,Tel.: +393358308666,esaotepress@esaote.comOriginal-Content von: Esaote S.p.A., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128253/5702441