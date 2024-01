© Foto: picture alliance / Zoonar | DesignIt



Chinesische Börsen sendeten in den vergangenen Tagen ein kleines Lebenszeichen. Internationale Investoren bleiben nach der langen Talfahrt aber weiter skeptisch. Welche Aktien jetzt für einen Turnaround in Frage kommen!Nach einem schwachen Start ins neue Jahr verzeichneten die chinesischen Aktienmärkte in der vergangenen Woche eine seltene Serie von vier Gewinntagen in Folge. Zwar liegen sowohl der Hang Seng als auch der CSI300 und der MSCI China seit Jahresanfang immer noch im Minus, doch in der vergangenen Woche steht immerhin ein deutliches Plus zu Buche. Die Unsicherheit spiegelt sich auch im Rückzug internationaler institutioneller Investoren wider. Laut einem Bericht der HSBC vom 25. …