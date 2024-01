JERUSALEM (dpa-AFX) - Israel hat ein geplantes Treffen mit dem Leiter des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA, Philippe Lazzarini, kurzfristig abgesagt. "Ich habe das Treffen von Ministeriumsmitarbeitern mit Lazzarini am Mittwoch in Israel gerade gecancelt", schrieb Außenminister Israel Katz am Montag auf der Online-Plattform X, vormals Twitter. Als Grund der Ausladung fügte Katz die Teilnahme von UNRWA-Mitarbeitern an den Massakern der islamistischen Hamas in Israel am 7. Oktober an. "Lazzarini sollte Konsequenzen ziehen und zurücktreten. Unterstützer von Terrorismus sind hier nicht willkommen", fügte Katz auf X hinzu.

Mehrere Staaten, darunter Deutschland, hatten zuvor ihre Zahlungen an das Hilfswerk im Gazastreifen vorerst eingestellt, weil zwölf der mehreren Tausend Mitarbeitern des UNRWA im Gazastreifen vorgeworfen wird, in den brutalen Hamas-Überfall mit ungefähr 1200 Toten verwickelt gewesen zu sein. Die UN-Organisation entließ einige Mitarbeiter und will den Vorwürfen nachgehen./ro/DP/jha