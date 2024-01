© Foto: picture alliance / ROPI | Long Way/Utuku



Die Verkäufe von Luxuswaren haben sich zum Jahresende 2023 hin rasant erholt. Weder die Immobilienkrise noch das schwächelnde Wachstum bremsten die Nachfrage sonderlich. Wer davon am stärksten profitieren kann.Die Luxusumsätze in China erholen sich schnell, und obwohl sie noch nicht wieder das Niveau von 2021 erreicht haben, deuten Branchenanalysten und Finanzveröffentlichungen großer Marken auf neue Wachstumschancen im Vergleich zu den Trends vor der Pandemie hin. LVMH war der jüngste Luxusriese, der am Donnerstag seine Ergebnisse für 2023 bekannt gab, und berichtete, dass Mode und Lederwaren in China im Dezember ein Wachstum von mehr als 30 Prozent verzeichneten. "Was die Größe der …