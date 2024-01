Saudi Bonk vs. Original: Welcher Meme-Coin ist besser?

BONK dominierte die zweite Jahreshälfte 2023, wenn wir uns das Marktsegment der Meme-Coins näher anschauen. Der Hype rund um Solana begünstigte auch Projekte, die auf Solana bauen. Welcher Profiteur liegt da näher als der Community-basierte Meme-Coin von Solana? BONK explodierte in die Top 50 und wurde zwischenzeitlich mit rund 2 Milliarden US-Dollar bewertet. Dennoch bröckelte der Kurs in den letzten Wochen langsam weg. Heute liegt BONK in einem soliden Gesamtmarkt erneut rund 5 Prozent im Minus. Das Allzeithoch ist rund 60 Prozent entfernt.

Mit hoher Dynamik und eindrucksvollem Momentum schob sich zuletzt Saudi Bonk zunehmend in die Aufmerksamkeit der Trader. Allseits bekannt ist der Trend, namensverwandte Meme-Token zu launchen, die ebenfalls mehr oder weniger hypen. Bereits beim Pepe Coin sahen wir eine schier unermessliche Masse an Trittbrettfahren, die von Pepes Momentum profitieren wollten. Nun wird auch BONK diese vermeintliche Ehre zuteil. Doch Saudi Bonk (SAUDIBONK) bricht in den letzten 24 Stunden um dramatische 70 Prozent ein. Zwischenzeitlich hatte auch hier eine parabolische Rallye manch einen Meme-Coin-Enthusiasten reich gemacht.

Die aktuelle Kursentwicklung illustriert erneut, dass Meme-Coins mit hohen Risken einhergehen und volatile Entwicklungen eher Regel, denn Ausnahme sind. Doch welcher Meme-Coin ist jetzt besser? Sollten risikoaffine Anleger einen Blick auf BONK, SAUDIBONK oder gar einen ganz anderen Meme-Coin werfen?

Besser als BONK & SAUDIBONK? Dieser Meme-Coin geht jetzt viral

BONK: Macht es der Solana-Meme-Coin jetzt PEPE gleich?

Das virale Momentum war enorm. BONK schaffte es unter die fünfzig wertvollsten Kryptowährungen, ohne irgendeinen Nutzen zu haben, der über Community-Bildung bei Solana hinausgeht. Doch aktuell befindet sich BONK nur noch auf Marktrang 87 - Tendenz sinkend. BONK könnte es PEPE gleichtun und bald die Top 100 verlassen. Gerade bei derartig stark von einer Community nachgefragten Meme-Coins sind Kursprognosen mit hoher Unsicherheit behaftet. Doch am besten könnte eben die Kursentwicklung von PEPE als Blaupause fungieren, da sich beide Meme-Coins auch hinsichtlich ihrer Marktreaktion vor und nach Binance-Listing ähneln.

Auch charttechnisch dürften Anleger hier aktuell am besten beraten sein, an der Seitenlinie zu verharren. Im Stundenchart bewegt sich der Kurs zwischen dem Widerstand bei 0,0000125 US-Dollar und dem MA200. Weiterhin macht der MACD-Indikator kurzfristig einen doch eher schwachen Eindruck.

SAUDIBONK: Spektakulärer "Pump and Dump" in 24 Stunden

Nach Daten von DEXTools, einer führenden Daten-Website für dezentrale Krypto-Exchanges, gibt es den Saudi Bonk Token schon rund zwei Wochen. Doch lange Zeit war es ruhig um die BONK Alternative, die jedoch auf der Ethereum-Blockchain basiert und so bei Uniswap - Ethereums führender DEX - gegen WETH gehandelt werden kann. Im Chart von CoinMarketCap sehen wir erstmal eine wenig aufregende Seitwärtsbewegung, die mit kaum Volumen vonstattenging.

Dies änderte sich erst am gestrigen Tag. Saudi Bonk bekam Momentum. Nachfrage und Volumen explodierten und zwischenzeitlich gab es enorme Wertzuwächse von deutlich über 10x. Wer 1000 US-Dollar investiert hätte, würde innerhalb weniger Stunden über 10.000 US-Dollar im Wallet haben. Doch der folgende Chart von DEXTools offenbart das Problem. Denn der Pump war nicht nachhaltig. Gewinnmitnahmen trübten die Stimmung ein und 24 Stunden später notiert Saudi Bonk fast auf dem gleichen Kursniveau. Wer beim Hoch gekauft hätte, sitzt auf Verlusten von über 70 Prozent.

Kann Saudi Bonk noch einmal zurückkehren? Dies wirkt denkbar unwahrscheinlich. Derartige Pump-and-Dump-Szenarien sind meist kurzfristiger Natur. Immerhin wird der Token noch mit rund 1 Million US-Dollar bewertet.

Insoweit ist Saudi Bonk (SAUDIBONK) nur einer von vielen DEX-Token ohne Marketing und Konzept. Pump-and-Dumps wie hier sind nichts Ungewöhnliches. Die Risiken für Anleger immens.

Dieser Meme-Coin hat mehr Potenzial als Saudi Bonk

Besser als BONK? Dieser Meme-Coin könnte 2024 dominieren

Während BONK von einer großen Community profitiert und hier durchaus immer Hype-Potenzial in der lebendigen Gemeinschaft an Solana-Fans hat, ist die Geschichte von Saudi Bonk wohl zeitnah zu Ende. Derartige Meme-Token hypen erfahrungsgemäß nur kurze Zeit. Wer zum falschen Zeitpunkt kauft, sitzt auf massiven Verlusten. Anleger sollten deshalb niemals die eigenständige Due-Diligence vernachlässigen.

Wer sich mit Meme-Coins im Januar 2024 beschäftigt, könnte einen Blick auf Meme Kombat werfen. Denn das Team hinter Meme Kombat wählt einen nachhaltigen Ansatz, sodass sich Anleger schon im Presale beteiligen können, der die Bekanntheit steigern soll. Augenscheinlich gelingt dies gut. Denn über 7,5 Millionen US-Dollar wurden schon investiert. Bevor im öffentlichen Handel Gewinne möglich sind, beträgt die Bewertung des nativen MK Tokens somit ein Vielfaches von Saudi Bonk.

Zugleich gibt es bei Meme Kombat schon fast 20.000 Follower auf X, die Viralität bedingen und Nachfrage schüren. Ein einzigartiges Konzept trägt zum Erfolgspotenzial bei. Denn Meme Kombat möchte nicht nur ein nutzloser Meme-Coin sein, sondern ein Meme-basiertes Gaming-Ökosystem entwickeln.

In diesem Gaming-Ökosystem treten zukünftig verschiedene Meme-Figuren gegeneinander an. DOGE kämpft gegen PEPE, SHIB gegen SPONGE und so weiter. Alles findet in der Battle-Arena von Meme Kombat statt. Die Künstliche Intelligenz visualisiert die Kämpfe und schafft so ein virales Ereignis mit hohem Unterhaltungswert.

Da die Hardcap von 10 Millionen US-Dollar bei der aktuellen Dynamik schnell erreicht werden dürfte und aktuell im Presale schon eine Staking-Rendite von 122 Prozent APY winkt, könnten sich Anleger zeitnah mit MK beschäftigen. Denn die Fundamentaldaten wirken hier deutlich vielversprechender als bei Saudi Bonk und Co.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.