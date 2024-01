Zoomlions Ergebnis für 2023 steigt dank schneller globaler Expansion und einem Plus beim Nettogewinn von über 40 % im Jahresvergleich

CHANGSHA, China, 29. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 1157.HK), ein führender chinesischer Hersteller von Baumaschinen und -ausrüstungen, hat kürzlich eine Ergebnisprognose veröffentlicht, in der das Unternehmen für 2023 einen den Aktionären von börsennotierten Unternehmen zurechenbaren Nettogewinn von 3,38 bis 3,62 Mrd. Yuan prognostiziert, was einem Anstieg von 46,57 % bis 56,98 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Ergebnisse sind auf bemerkenswerte Resultate bei der internationalen Marktdurchdringung und ein schnelles Wachstum in den aufstrebenden Geschäftsbereichen zurückzuführen, verbunden mit reduzierten internen Kosten und verbesserter Effizienz.

Das anhaltende Wachstum beim internationalen Geschäft ist einer der Hauptgründe dafür, dass das Wachstum des Nettogewinns von Zoomlion im vierten Quartal und im Gesamtjahr die Erwartungen übertroffen hat. Aus dem Bericht des Unternehmens für das dritte Quartal geht hervor, dass die Einnahmen aus dem internationalen Geschäft von Januar bis September letzten Jahres 13,03 Mrd. Yuan betrugen. Dies entspricht einem Anstieg von 100,5 % gegenüber dem Vorjahr, wobei 36,7 % der Einnahmen aus dem internationalen Geschäft stammen. Im dritten Quartal beliefen sich die internationalen Einnahmen auf 4,66 Mrd. Yuan, womit ihr Anteil an den Gesamteinnahmen auf 40 % stieg, was einem Anstieg von 5 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 entspricht.

Das Unternehmen ist in über 138 Ländern tätig und verfügt über mehr als 350 Verkaufsniederlassungen und 3.000 internationale Mitarbeitende, die über 90 % der Gesamtbelegschaft ausmachen. Für die Zukunft ist geplant, dass das internationale Geschäft mehr als 50 % ausmacht. Wichtige Exportprodukte wie Baukräne und Erdbaumaschinen werden in den Ländern der Neuen Seidenstraße stark nachgefragt. Durch die Verwendung eines durchgängigen Direktvertriebssystems will das Unternehmen seine Marktabdeckung und Produktdurchdringung verbessern. Es wird erwartet, dass das Fabrikclusterprojekt "Zoomlion Smart Industrial City" die Effizienz der Produktion und die Produktqualität durch fortschrittliche Technologien und digitale Anwendungen steigern wird. Die Ergebnisprognose des Unternehmens legt den Schwerpunkt auf operative Verbesserungen durch umfassende Transformationen, digitale Anwendungen und Kostensenkungsmaßnahmen.

In den letzten Jahren hat Zoomlion die Umgestaltung seines internationalen Geschäftsmodells durch die Global Village- und Lokalisierungskonzepte beschleunigt und bemerkenswerte Fortschritte bei Schlüsselprodukten und -märkten erzielt. 2023 erreichte das Unternehmen den höchsten Marktanteil im Bereich der Baukräne im Nahen Osten und im russischsprachigen Raum. Zoomlion stellte außerdem einen Exportrekord für den Kran mit der größten Tragfähigkeit, der aus China nach Südamerika und auf die Philippinen geliefert wurde, auf.

Ein wichtiger Meilenstein war der Beginn des Massenexports von Erdbaumaschinen nach Australien und Europa am 8. Januar, der auf einen soliden Start für die internationale Entwicklung im Jahr 2024 hindeutet. An der anschließenden Jahrestagung der Zoomlion Engineering Crane Company am 15. und 16. Januar nahmen über 150 internationale Kunden teil, die Aufträge im Wert von über 1 Mrd. Yuan erteilten. Darüber hinaus sicherte sich Zoomlion am 18. Januar auf einer Verkaufsförderungsveranstaltung in Moskau eine Absichtserklärung zur Bestellung von Turmdrehkränen im Wert von 165 Mio. Yuan jährlich.