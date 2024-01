Tagesausblick für 10.01.: DAX fehlen die Impulse. MTU Aero Engines im Aufwind.

Der DAX® bewegte sich heute in einer 100 Punkterange um den gestrigen Schlussstand. Der Wirtschaftskalender war heute recht dünn und die Wall Street konnte ebenfalls nicht an der Erholung von gestern anknüpfen. Investoren schielen vielmehr auf die in Kürze zur Veröffentlichung anstehenden US-Inflationsdaten und den Start der Berichtssaison.

Unternehmen im Fokus

BASF sank unter EUR 46,40 und verletzte damit eine wichtige Unterstützungsmarke. BMW meldete für 2023 erneut ein Absatzplus und erreichte damit einen neuen Rekordwert. MTU Aero Engines profitierte von positiven Analystenkommentaren. Der Münchener Rück zufolge gingen die versicherten Schäden aus Naturkatastrophen 2023 gegenüber dem Vorjahr deutlich zurück. Die Gesamtschäden lagen dem Naturkatastrophenbericht der Münchener jedoch auf Vorjahresniveau. Nordex konnte einen Großauftrag aus Schottland an Land ziehen.

Morgen meldet Mercedes-Benz Absatzzahlen für 2024. CropEnergies veröffentlicht Daten für das abgelaufene Geschäftsquartal. Aktuell findet die CES-Messe in den USA statt. VW gab heute im Rahmen dieser Veranstaltung bekannt, ChatGPT ins Auto zu bringen. Weitere Autobauer könnten in den nächsten Tagen ebenfalls mit Software-Neuheiten aufwarten.

Wichtige Termine:

ECB vice president de Guindos speaks

Fed's Williams speaks in White Plains, N.Y.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 16.782/16.960/17.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 16.458/16.554/16.620 Punkte

Der DAX® gab in der ersten Tageshälfte bis auf 16.620 Punkte nach. Am späten Nachmittag zeigten sich zwar einige Bullen. Ganz ausbüglen konnten sie die Tagesverluste jedoch nicht. Aktuell findet der Leitindex zwischen 16.554 und 16.620 Punkten eine Unterstützungszone. Solange diese Zone nicht verletzt wird, besteht die Chance auf eine Erholung bis zum jüngsten Hoch bei 16.782 Punkte. Ein nachhaltiger Stimmungsumschwung deutet sich frühestens unterhalb von 16.458 Punkten an.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 27.11.2023 - 09.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 10.01.2019 - 09.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 - 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 94,39* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HC9JHK 97,55** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024

* max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.01.2024; 16:45 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 9,44 13.375,95872 15.047,95356 5 Open End DAX® HC977R 11,07 15.047,781815 15.884,438484 10 Open End DAX® HC0558 9,68 15.605,05618 16.162,156686 15 Open End DAX® HD136D 9,75 16.050,875672 16.384,733886 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.01.2024; 16:45 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC99KA 7,24 20.060,503189 18.389,463273 -5 Open End DAX® HC8E76 5,07 18.388,680093 17.551,995149 -10 Open End DAX® HC7FDJ 9,26 17.831,405728 17.273,282729 -15 Open End DAX® HD15GY 6,36 17.385,586236 17.051,78298 -25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 09.01.20224; 16:45 Uhr

