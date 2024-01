© Foto: Marijan Murat/dpa



Top-Analysten der Wall Street empfehlen auf der Plattform TipRanks folgende Dividendenaktien, die sich durch attraktive Renditen und solides Wachstumspotenzial auszeichnen würden.Anleger, die in der aktuellen volatilen Marktsituation nach stabilen Einnahmequellen suchen, könnten ihr Augenmerk auf Dividendenaktien richten. Zum Beispiel auf diese Drei hier im Folgenden: 1. Brookfield Infrastructure Partners (BIP): Diese Gesellschaft verwaltet ein diversifiziertes Portfolio in den Bereichen Versorger, Transport, Midstream und Daten. Kürzlich hat BIP eine vierteljährliche Dividende von 0,3825 US-Dollar pro Aktie ausgeschüttet, eine Steigerung von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr, was einer …