Altasciences hat die Ernennung von James Brazeal zum General Manager, Clinical Operations, in seiner klinischen Einrichtung in Kansas City bekannt gegeben.

James wechselt zu Altasciences, nachdem er zuvor als Vice President of Research am Akron Children's Hospital und zuletzt als Vice President of Research Operations bei Circuit Clinical tätig war.

"Die bewährten Führungsqualitäten von James und seine profunde Kenntnis aller Phasen der klinischen Forschung werden von unschätzbarem Wert sein, wenn es darum geht, unsere Kunden auf ihrem Weg in die frühe klinische Phase fachkundig zu begleiten", sagte Ingrid Holmes, Vice President, Clinical Operations, Altasciences.

James verfügt über fast ein Jahrzehnt Erfahrung im Gesundheits- und Pharmasektor, einschließlich der klinischen Pharmakologie. Er wird sein Wissen einsetzen, um das tägliche Management der klinischen Abläufe in der 140-Betten-Phase-I-Einheit für klinische Pharmakologie von Altasciences in Kansas City zu leiten.

"Es ist eine bereichernde Erfahrung, einem Team beizutreten, das seit fast drei Jahrzehnten besteht, einem Team, das sich für Qualität, Exzellenz, Integrität und Respekt einsetzt und sich darauf konzentriert, bessere Therapien schneller zu den Patienten zu bringen, die sie brauchen", erklärte James.

Über Altasciences

Altasciences ist ein Unternehmen, das integrierte Lösungen für die Arzneimittelentwicklung anbietet und pharmazeutischen und biotechnologischen Unternehmen einen bewährten, flexiblen Ansatz für präklinische und klinische Pharmakologie-Studien bietet, einschließlich Formulierung, Fertigung und analytische Dienstleistungen. Seit über 25 Jahren arbeitet Altasciences mit Sponsoren zusammen, um fundierte, schnellere und vollständigere Entscheidungen in der frühen Arzneimittelentwicklung zu unterstützen. Die integrierten Komplettlösungen von Altasciences umfassen präklinische Sicherheitstests, klinische Pharmakologie und Konzeptnachweis, Bioanalyse, Programm-Management, medizinisches Schreiben, Biostatistik, klinische Überwachung und Datenmanagement, die alle an die spezifischen Anforderungen der Sponsoren angepasst werden können. Altasciences hilft Sponsoren, bessere Medikamente schneller zu den Menschen zu bringen, die sie brauchen. Um mehr über Altasciences zu erfahren, besuchen Sie altasciences.com.

Contacts:

Julie-Ann Cabana

Altasciences

+1 514 601-9763

jcabana@altasciences.com