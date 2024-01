Verkaufsdruck nimmt ab: Grayscale verkauft nun deutlich weniger Bitcoin - Startet die Rallye?

Die Bitcoin-Verkäufe von Grayscale, die in den letzten Wochen für viel Aufmerksamkeit gesorgt haben, werden deutlich weniger. Noch vor wenigen Tagen hat der Vermögensverwalter knapp 20.000 Bitcoin an einem Tag im Auftrag seiner Kunden verkauft, während es heute "nur noch" knapp 9.000 sind. Damit zeichnet sich nun seit Tagen ab, dass die Verkäufe weniger werden, was sich im Laufe der Woche noch verdeutlichen dürfte. Auch die Tatsache, dass am Wochenende die 42.000 Dollar Marke erreicht wurde und diese bisher auch hält, trotz der Verkäufe, kann als bullish gewertet werden, sodass es im Laufe der nächsten Tage tatsächlich zu einer Rallye zurück auf 48.000 Dollar kommen könnte.

Über 100.000 Bitcoin verkauft

Gut 19,6 Millionen Bitcoin sind bisher im Umlauf. Am Ende werden es 21 Millionen sein, bis dahin wird es aber noch über 100 Jahre dauern. Schätzungen zufolge sind rund 30 % des Gesamtangebots für immer verloren, aufgrund falscher Transaktionen, vergessener Passwörter, verstorbener Besitzer oder verlorener Wallets. Die Liste der Gründe, warum ein Bitcoin verloren gehen kann, ist lang.

Da ist es umso beeindruckender, dass Grayscale allein über seinen Bitcoin Trust (GBTC) über 600.000 Bitcoin im Auftrag seiner Kunden angehäuft hat. Seit der ETF-Einführung wurden auch GBTC von einem Trust in einen solche Fonds umgewandelt, wodurch Kunden die Möglichkeit bekommen haben, ihre Gewinne mitzunehmen und ihre Anteile zu verkaufen, was beim Trust aufgrund der Haltefrist noch nicht möglich war. Diese Chance haben inzwischen einige genutzt, sodass Grayscale inzwischen weit mehr als 100.000 Bitcoin verkauft hat.

JUST IN: Grayscale sends another ~8,665 Bitcoin ($363M) to Coinbase



This is roughly half of what they were sending last week. The bleed seems to be slowing pic.twitter.com/CiRxI4ekqE - Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) January 29, 2024

Ewig kann der Verkaufsdruck seitens Grayscale nun auch nicht mehr anhalten, da der Vermögensverwalter zwar noch über 500.000 Bitcoin verfügt, aber nicht zu erwarten ist, dass nun alle Kunden abspringen und ihre Anteile verkaufen wollen.

BlackRock und Fidelity kompensieren die meisten Verkäufe

Kein Verkauf, dem nicht auf der anderen Seite ein Käufer gegenübersteht, der sich freut. So ist es auch bei den hohen Summen, die in den letzten Tagen gehandelt werden. Während Grayscale Bitcoin für Milliarden von Dollar verkauft, kaufen BlackRock und Fidelity die meisten davon für ihre neuen Kunden. Die beiden Größen der Finanzwelt haben inzwischen zusammen auch fast 100.000 Bitcoin angehäuft.

JUST IN: BlackRock and Fidelity now own a combined 98,264 BTC worth $4.1 billion for their spot Bitcoin ETFs. pic.twitter.com/No4OPXzioI - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) January 29, 2024

Wenn man bedenkt, dass die Bitcoin ETFs noch keine drei Wochen handelbar sind und welche Summen hier bereits fließen, kann man schnell ein Gespür dafür bekommen, wie sich das in den nächsten Monaten entwickeln kann.

Fed als weiterer Kurstreiber?

Während sich die Größen der Wall Street gegenseitig herausfordern, um die meisten Kunden für ihre Bitcoin ETFs zu finden, was für Investoren am Ende keinen Unterschied macht und nur für die Emittenten selbst wichtig ist, wer hier die Nase vorn hat, könnte auch die US-Notenbank Federal Reserve in dieser Woche einen weiteren bullishen Impuls liefern. Am Mittwoch gibt es den nächsten Zinsentscheid, wobei vor allem die anschließende Pressekonferenz Aufschluss darüber geben könnte, ob es dabei bleibt, dass heuer schon mit recht aggressiven Zinssenkungen zu rechnen ist, was sich wohl auch positiv auf den Bitcoin-Kurs auswirken könnte.

Alles in allem stehen die Chancen also gut, dass es in den nächsten Wochen zu einer Rallye kommt, bei der auch das Hoch von 48.500 Dollar, das bei der ETF-Einführung erreicht wurde, überschritten werden könnte. Wem das zu langsam geht, der findet am Kryptomarkt - je nach Risikobereitschaft - zahlreiche Alternativen, die teilweise deutlich schneller und viel höher steigen können. Renditen von tausenden Prozent sind hier keine Seltenheit. Vor allem Meme Coins können oft Renditen einbringen, die man in anderen Anlageklassen kaum für möglich halten würde. Derzeit erwarten Investoren eine solche Kursexplosion vor allem bei Meme Kombat.

Jetzt mehr über Meme Kombat erfahren.

x15-Anstieg bei Meme Kombat möglich?

Dass ein Meme Coin auf eine Bewertung von 100 Millionen bis 500 Millionen Dollar ansteigt, ist inzwischen keine Seltenheit mehr. In Ausnahmefällen wie bei BONK und PEPE, SHIB oder DOGE ist sogar noch deutlich mehr möglich. Auch SPONGE, WIF, ANALOS und viele weitere sind Beispiele, die zeigen, dass es bei Meme Coins fast schon wöchentlich möglich ist, lebensverändernde Renditen zu erzielen. Vor allem, wenn man früh genug dran ist. Natürlich ist das Risiko hoch, so wie immer, wenn man überdurchschnittlich hohe Gewinne erzielen will, im Erfolgsfall kann sich der Handel mit den Token aber durchaus lohnen. Derzeit überzeugt Meme Kombat ($MK) mit einem einzigartigen Konzept die Community.

(Meme Kombat Battles - Quelle: Meme Kombat)

Hier entsteht eine Plattform, auf der die Charaktere der beliebtesten Meme Coins in einer Arena gegeneinander antreten. Künstliche Intelligenz sorgt dabei für fesselnde Battles, wobei die Community ihren Favoriten in der Arena unterstützen kann. Ein Konzept, das das Potenzial hat, die Anhänger der unterschiedlichsten Coins auf einer Plattform zu vereinen und dadurch schnell viral gehen kann.

Jetzt Meme Kombat Website besuchen.

Die Idee, die verschiedensten Communities auf einer Plattform zu vereinen, findet von Anfang an Anklang im Krypto-Space. Der native Token $MK ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und hat inzwischen bereits mehr als 7,6 Millionen Dollar von Investoren eingebracht, die die Gelegenheit nutzen, noch von Anfang an dabei zu sein, bevor der Token an den Kryptobörsen gelistet wird.

(Meme Kombat Website - Quelle: Meme Kombat)

Der Vorverkauf der $MK-Token ist auf 10 Millionen Dollar begrenzt, weshalb dieser schon bald enden dürfte. Da die ersten Battle-Saison mit bekannten Coins wie DOGE und SHIB direkt nach dem Ende des Vorverkaufs beginnt, kann die Popularität von Meme Kombat nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell wachsen, wodurch auch die Nachfrage nach $MK-Token sprunghaft ansteigen könnte. Da das Timing für den Start der ersten Battles nicht besser gewählt sein könnte, vermuten Analysten, dass es nach dem Handelsstart an den Exchanges schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte, bei der der $MK-Kurs auf das 15-fache des aktuellen Vorverkaufspreis steigen könnte.

Jetzt noch für kurze Zeit $MK im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.