Die von Super Micro Computer veröffentlichten Zahlen sind noch besser als vor zwei Wochen in Aussicht gestellt, auch die Prognose für 2024 überzeugt. Die Aktie steigt nachbörslich und dürfte kaum noch zu stoppen sein.Erwartungen noch einmal übertrumpft Allzu groß ist sind die Überraschungen am heutigen Abend nicht ausgefallen, nachdem Super Micro Computer bereits vor zwei Wochen ein vorläufiges Quartalsergebnis präsentiert und seine Prognose für das abgelaufene Quartal angehoben hatte: Statt der vom Markt für Q4 ursprünglich erwarteten 2,8 Milliarden US-Dollar wollte SMCI etwa 3,6 Milliarden US-Dollar präsentieren - das ist mit Erlösen in Höhe von 3,66 Milliarden US-Dollar denn auch …