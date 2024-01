Köln (ots) -Palmöl ist in rund der Hälfte aller Supermarktprodukte enthalten. Malaysia und Indonesien sind die Hauptlieferanten von Palmöl und leisten 85 Prozent der weltweiten Produktion. In den vergangenen 20 Jahren wurden dort riesige Flächen Regenwald gerodet. Erst um Tropenholz zu verkaufen. Dann um Palmöl-Plantagen anzulegen. Gleichzeitig wird dadurch das Überleben der Orang-Utans gefährdet.Nun hat der malaysische Bundesstaat Sabah eine Ölwende ausgerufen. Die Hälfte des Staatsgebiets wird unter Schutz gestellt, das Palmöl soll zukünftig zu 100 Prozent nach den Vorgaben einer Zertifizierung für Nachhaltigkeit produziert werden.Autor Michael Gleich ist nach Sabah gereist und hat vor Ort recherchiert, ob Palmöl tatsächlich nachhaltig angebaut werden kann und so auch die Orang-Utans geschützt werden können. "Auf der Ölspur - Doku über nachhaltig produziertes Palmöl" heißt das neue ARD radiofeature, das ab Mittwoch, 31. Januar 2024, in acht Wort- und Kulturwellen der ARD zu hören und im Netz unter www.ardaudiothek.de als Podcast verfügbar ist.Der malaysische Bundesstaat Sabah ist eine positive Ausnahme, auch im Vergleich zum indonesischen Nachbarn, mit dem er sich die Insel Borneo teilt. Jährlich wird weltweit die gigantische Menge von fast 80 Millionen Tonnen Palmöl verbraucht. Vier Fünftel davon werden nicht auf nachhaltige Weise produziert, sondern unter Einsatz von Pestiziden und unter hohem Risiko für die Arbeiter. Ohne Beachtung von Menschenrechten. Und es werden weiterhin Regenwälder für Plantagen gerodet.Bis auf die Firma Ferrero lehnen deutsche Hersteller von Produkten mit Palmöl - auch mit nachhaltig produziertem Palmöl -Interviewanfragen für das ARD radiofeature ab. Obwohl es in vielen Produkten enthalten ist, scheuen offenbar einige Hersteller und Händler, damit in Verbindung gebracht zu werden.Die Internationale Naturschutzunion rechnet indes vor, dass die Hälfte der Weltbevölkerung Palmöl für ihre Ernährung braucht. Ihr Fazit: Palmöl ist da. Und es wird dableiben.Journalist:innen mit Zugang zur WDR-Presselounge können das ARD radiofeature ab sofort im dortigen Vorführraum unter www.presse.wdr.de hören.Sendetermine:MDR KulturDonnerstag, 01. Februar 2024, 18:00 UhrSWR Freitag, 02. Februar 2024, 15:05 UhrBR 2 Samstag, 03. Februar 2024, 13:05 UhrSR 2 Samstag, 03. Februar 2024, 09:05 UhrBremen Zwei (RB) Samstag, 03. Februar 2024, 18:05 UhrNDR InfoSonntag, 04. Februar 2024, 11:05 UhrWDR 5 Sonntag, 04. Februar 2024, 13:04 Uhrhr2-kulturSonntag, 04. Februar 2024, 18:04 UhrRedaktion: Christiane Glas (NDR)Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks für das ARD radiofeature 2024.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5702603