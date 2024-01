LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu angekündigten Arbeitskämpfen im: Nahverkehr:

Für die Fahrgäste wird es ungemütlich bleiben. Haben sie gerade aufgeatmet, weil der Streik der Lokführergewerkschaft GDL beendet ist, müssen sie sich nun auf Arbeitskämpfe im Nahverkehr einstellen. Forderungen nach einer angemessenen Entlohnung der Bus- und U-Bahn-Fahrerinnen und -Fahrer sind verständlich. Doch Streiks sollten das letzte Mittel bleiben. Sonst droht bei den Menschen hängen zu bleiben, dass Bahn und Bus nicht mehr ausreichend verlässlich sind. Das ist mit Blick auf die dringend notwendige Verkehrswende gefährlich. Das liegt nicht nur an den Streiks. Das Bahnnetz ist in einem desaströsen Zustand. Und der Nahverkehr ist in Deutschland nicht ausreichend ausgebaut - nun kommen auch noch die immer schärfer geführten Tarifkonflikte hinzu./yyzz/DP/mis